В Москве обсудили проведение нового театрального сезона

Театральную жизнь нового - весеннего - сезона обсудили на заседании Директорской ложи, которое прошло в столице.

Москва готовится к одному из самых ярких фестивалей - "Театральный бульвар". Организация столь масштабного события стала отправной точкой дискуссий. Руководители культурных площадок города, а также представители администрации и творческой интеллигенции говорили о специальных программах для участников СВО.

Отдельной темой стали проекты по внедрению мультимедийных технологий, а также модернизация популярных театров в столице.

"У нас 6 площадок будут приводится в порядок. Большие грандиозные театры и, вы знаете, насколько трепетно Москва относится не сколько к проведению в порядок, а Москва, по сути, делает новую начинку театров", - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.