Оставленный в московском аэропорту кот Барсик переживает сильный стресс

Рыжий красавец робко всматривается в лица людей и думает: "Больше - никаких самолетов! Что бы ни обещали!" Именно с полетом связана драматичная перемена в его жизни. Пожилая хозяйка 11 лет холила его и лелеяла. Решив сменить постоянное место жительства, взяла любимца с собой. С трудом добрались до Москвы. Но для сотрудников авиакомпании с очень строгими правилами не хватило документов на кота.

"Эту женщину приехала забрать её дочь. Они не из Москвы, не из Московской области. Они обзвонили всех знакомых, которые есть. Но, к сожалению, забрать котика именно в этот момент, в этот день было некому", - рассказала Надежда Муханова, сотрудник аэропорта.

Так Барсик и остался в столичном аэропорту. Сидел один-одинешенек - не шелохнувшись. Рядом с переноской лежал его паспорт.

Сотрудник аэропорта - душевная Надежда - не раздумывала ни секунды. Да, у неё дома уже была кошка Буся. Но Барсика она бросить не могла. Это было бы для него второе за день предательство.

Буся вела себя максимально деликатно, но Барсик демонстрировал лишь свой крепкий тыл. Как мог - защищался от сложившихся обстоятельств. Пока пушистик приходил в себя, Надежда связалась с его хозяйкой. Та сказала - у неё проблемы со здоровьем, лететь надо было срочно, поступок был вынужденным, делайте с котом, что хотите. Девушка обратилась к волонтерам. Барсик прославился, но свой новый дом пока не нашел.

"Я его забрала с тем условием, что я найду ему семью. Но коту, которому 11 лет, найти семью очень сложно. Я поспрашивала у знакомых, написала в чаты - местные группы. Но, к сожалению, никто не откликнулся", - говорит Надежда.

Надежда настоятельно просит всех пассажиров с питомцами изучать перед полетом правила перевозки. Совсем недавно сотрудники того же аэропорта забрали домой симпатичного песика - тоже брошенного хозяевами.

Что же касается Барсика, то он - кот невероятно умный, с тонкой душевной организацией. Конечно, переживает сильный стресс. А как иначе? Пушистик чувствует: в его жизни грядут очередные перемены. Но он верит: они будут - к лучшему. И он найдет своего человека.