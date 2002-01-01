Бледанс высказалась о смерти Комарова из "Маски-шоу": "Даже и здесь он пошутил"

Накануне, 30 марта, стало известно, что в Одессе скончался актер Владимир Комаров, известный по "Маски-шоу". Ему было 62 года. Причиной смерти звезды юмористической программы стала сердечная недостаточность. Похоронят актера в Одессе 1 апреля.

О смерти Владимира Комарова высказалась актриса Эвелина Бледанс. Артисты много времени работали вместе в юмористическом "Маски-шоу". В основном она играла роли сексапильных медсестер.

"Добрый, смешной, невероятно талантливый, потрясающе харизматичный. Он работал в "Масках", снимался в кино, пел в своей группе "Д-ръ БрМенталь". А еще он замечательно точил курительные трубки… Он вообще все делал классно и весело", - отметила Бледанс на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Актриса также прокомментировала информацию о том, что причиной смерти Владимира Комарова стала сердечная недостаточность. "Мне кажется, что сегодня мы все страдаем именно от нее. Пожалуйста, давайте беречь, ценить и любить друг друга, пока мы живы", - призвала актриса.

Она сообщила дату похорон Комарова и отметила: "Даже и здесь он пошутил". В заключение Эвелина обратилась к покойному коллеге: "Спасибо тебе за наши улыбки, Володя. Светлая память".

В комментариях многочисленные подписчики выразили соболезнования, а коллеги отметили, что Комаров был в жизни таким же искренним, как и на сцене, всегда поддерживал молодых артистов и умел создать атмосферу легкости даже в самые напряженные моменты работы.

Напомним, Владимир Комаров родился в Кировоградской области, однако детство провел в Одессе. С ранних лет он увлекался пантомимой, но профессиональное образование получил в институте пищевой промышленности. После учебы три года служил матросом на Северном флоте.

В 1984 году Комаров пришел в театр "Маски", а спустя три года перешел в Киевский эстрадный театр "Шарж". В конце 80-х он вернулся в "Маски", где работал до 2002 года и стал одним из заметных участников коллектива.

