Российские военные взяли под контроль населенный пункт Малая Корчаковка в Сумской области. Об этом рассказали во вторник, 31 марта, в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, отличились подразделения группировки войск "Север", продемонстрировавшие активные действия в ходе решения задач спецоперации.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что лишь за две недели марта объединенная группировка войск ВС России за две недели взяла под контроль 12 населенных пунктов. Продолжается выполнение задач специальной военной операции — наступление ведется на всех направлениях.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что участники специальной военной операции сражаются за Россию и уверенно ведут трудную боевую работу — праведный бой за мирную жизнь для детей и внуков, за право людей говорить на родном языке.