Индексация социальных пенсий коснется более 3,5 млн россиян

В апреле социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%. Об этом напомнил во вторник, 31 марта, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Напоминая в своем MAX-канале о законах и поправках, вступающих в силу с 1 апреля, политик подчеркнул, что государство продолжает выполнение своих социальных обязательств перед гражданами.

Социальные пенсии — их получают пожилые россияне, не накопившие достаточно стажа для страховой пенсии, а также инвалиды и потерявшие кормильца — проиндексируют с учетом увеличения прожиточного минимума пенсионера.

Вячеслав Володин уточнил, что эта индексация будет затрагивать свыше 3,5 миллиона граждан России.

Ранее в Социальном фонде рассказали, что в России действует многоуровневая система контроля, исключающая массовые ошибки при назначении пенсионных выплат. Если выяснится, что пенсионеру может быть выгоднее другой вариант учета стажа или заработка, специалисты Соцфонда проведут перерасчет.

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что российское законодательство предусматривает ряд льгот для пенсионеров, о которых знают не все. Для оформления таких мер поддержки нужно обращаться в Социальный фонд.