Последняя воля Людмилы Гурченко оказалась нарушена: об этом заговорили спустя 15 лет после ее смерти

Накануне, 30 марта, исполнилось 15 лет со дня смерти прославленной актрисы Людмилы Гурченко. Напомним, что артистка скончалась в результате легочной тромбоэмболии. Ей было 75 лет.

Последнее пристанище она обрела на Новодевичьем кладбище. Однако лишь сейчас стали поговаривать о том, что вечный покой на престижной аллее Новодевичьего — совсем не то, чего хотела Людмила Гурченко.

При жизни легендарная актриса не раз подчеркивала, что выступает против пышных гражданских панихид. Она просила не выставлять себя перед поклонниками в гробу, а главное — желала упокоиться на Ваганьковском кладбище рядом с любимыми родителями. Однако вдовец, продюсер Сергей Сенин принял иное решение, передает aif.ru.

Отметим, что слава артистки с годами не меркнет. То и дело ей посвящают программы на телевидении, где коллеги делятся воспоминаниями о ней. Вот только бывший муж Гурченко, музыкант Константин Купервейс, уверен, что многие рассказы о ней - небылицы. По его мнению, некоторые коллеги любят приукрашивать истории, касающиеся Гурченко. А некоторые и вовсе выдумывают то, чего не было на самом деле.

