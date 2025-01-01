Ответственность за нападение на Русский дом в Праге взял на себя некий иностранный гражданин — он сам явился к правоохранителям.

Как сообщает агентство ČTK, мужчина пришел в отдел полиции и рассказал, что 26 марта швырял в здание Русского дома бутылки с зажигательной смесью. По словам явившегося с повинной, он планировал это нападение с лета 2025 года.

Причину действий мужчины, как и его гражданство, агентство не раскрывает.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала случившееся в Праге варварским актом. Руководитель Русского дома Игорь Гиренко отмечал, что лишь по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать более масштабных и страшных последствий: три из шести "коктейлей Молотова", брошенных в помещение, не взорвались.

В 2025 году двое ученых сознались в нападении на генконсульство России в Марселе — они бросили бутылки с взрывчатым веществом на территорию российской дипломатической миссии. Задержанные признали вину в преступлении, объяснив свои действия тем, что поддерживают киевский режим.