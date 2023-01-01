Пасынок Стаса Намина, которому дали 18 лет тюрьмы за двойное убийство, разрыдался и упал на колени перед матерью

В октябре 2023 года в семье создателя рок-группы "Цветы" Стаса Намина произошла трагедия. Пасынок Роман Ткаченко, будучи в состоянии наркотического опьянения, расправился с родным сыном и тещей рок-певца.

Артем Микоян и Полина Ткаченко были убиты в коттедже в деревне Крюково Истринского района Подмосковья. Пожилая женщина умерла от удара ножом в грудь, а молодой человек скончался от нескольких ранений по всему телу.

Пасынок Стаса Намина признался в убийстве своих брата и бабушки. Он сам вызвал полицию и дал признательные показания.

И вот сейчас следствие завершилось. Романа Ткаченко приговорили к 18 годам тюрьмы строгого режима. В последнем слове приемный сын основателя "Парка Горького" раскаялся и заявил, что его поступок не имеет оправдания, у него не было никаких мотивов.

"Большое наказание осознавать, что я это совершил. Я искренне любил бабушку и Артема. Бабушка меня воспитала. Я воспитывал Артема. Не могу себе представить, как такое случилось", - высказался Ткаченко. После этого мужчина упал на колени перед мамой и разрыдался, передает SHOT.

О том, в какую колонию отправят Ткаченко, будет сообщено Стасу Намину. Об этом через адвоката попросил сам отчим убийцы, отмечает "МК".

