Кремль посоветовал Зеленскому выходить на мир, а не на перемирие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Владимир Зеленский не выйдет на мир вовремя, позже ему придется делать это более высокой ценой, передает ТАСС.

Как отметил кремлевский спикер, Киев сейчас нуждается в любом перемирии, динамика на фронте не в его пользу, так что Зеленский хочет выйти на любое перемирие, "хоть пасхальное, хоть какое".

По словам Пескова, в зоне СВО российские войска по всей линии фронта продвигаются вперед, пусть и с разной скоростью.

Кроме того, пресс-секретарь назвал террористическими удары ВСУ по объектам на территории России. Все объекты критической инфраструктуры защищаются, но не всегда можно обеспечить их 100% безопасность, заключил спикер.

