Сложность и неодномерность нынешнего периода в геополитике отражает целая череда явлений. На это указал во вторник, 31 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил дипломат, невозможно не обратить внимание на то, как самым вызывающим образом подрываются системы современного международного права. Остается все меньше становится сдерживающих факторов, которые десятилетиями обеспечивали относительную стабильность.

Лавров охарактеризовал это фразой "некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания" (цитаты по ТАСС).

Ранее Лавров предостерегал западных политиков от попыток общаться "по понятиям". Глава российской дипломатии подчеркивал, что это выбор и право других государств, но Россия не позволит себя в это втянуть — мы будем вести дела с партнерами из стран, которые заинтересованы разговаривать исключительно на основе принципов равноправия.

При этом политик объяснил, чем отличается вероломное агрессивное нападение США и Израиля на Иран от спецоперации России на Украине. Как напомнил Лавров, Тегеран не нарушал каких-либо международных обязательств, а Украина "нарушила всё, что можно нарушить, вместе со своими западными покровителями".