Россия не оставит без внимания участие европейских стран в атаках украинских националистов на нашу страну. Об этом предупредил во вторник, 31 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как заявил официальный представитель Кремля, "мы считаем, что если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной террористической деятельности против Российской Федерации, то это обяжет нас сделать соответствующие выводы".

Российские военные тщательно отслеживают, анализируют ситуацию и выступают с соответствующими предложениями, чтобы Москва могла "предпринять соответствующие меры", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее польский генерал Мачей Клиш уверял, что публикации о предоставлении Варшавой воздушного пространства украинской армии для атак против Российской Федерации "полностью ложны и не имеют никакой основы в фактах".

Официальный Таллин также пытается убедить российские власти, что не имеет отношения к пролетам БПЛА украинских националистов. В Минобороны Латвии заверили, что это якобы элемент кампании по дезинформации, а в действительности страны Балтии помогают Украине исключительно поставками оружия и гуманитарной помощи.