Франция должна серьезно и активно готовиться к потенциальному военному конфликту с Россией. Такое заявление сделал заместитель командующего французскими Военно-воздушными силами Доминик Тардиф.

Как пишет Politico, французский военный не исключает, что "Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год". Если Россия, по версии Тардифа, попытается атаковать восточные фланги альянса, французские летчики окажутся на передовой.

Особой помощи от соседей при таком сценарии ждать не приходится, считает представитель ВВС Франции. Он напомнил, что у Прибалтики вообще нет истребительной авиации, а боевой потенциал Румынии ограничен.

Ранее заявления об угрозе войны с Россией звучали из Норвегии. Местные власти разослали тысячи писем своим гражданам с предупреждением о том, что военные могут изымать дома или личный автотранспорт, если действительно начнется военный конфликт. В ВС Норвегии призывали готовиться к кризисам в сфере обороны, пока военные ведут "масштабное наращивание военной и гражданской готовности".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал, что официальный Брюссель готовит Европу к войне, поэтому появление европейских солдат на Украине — лишь вопрос времени. Как заявил политик, Евросоюз "переключился на военную экономику" и наращивает поддержку киевского режима.