Специалист назвал ювелирной работу хирурга над лицом Лизы Арзамасовой

Известно, что несколько лет назад звезда комедийного сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова меняла форму носа после серьезной травмы. Однако теперь особо наблюдательные пользователи Сети подозревают, что актриса снова легла под нож пластического хирурга.

Поводом для слухов послужили свежие фотографии Арзамасовой. По мнению фанатов, лицо Елизаветы неуловимо изменилось. Поклонники решили, что дело не в ретуши и не в фильтрах, а в новой пластической операции.

Журналисты взялись прояснить ситуацию и обратились к пластическому хирургу Мадине Осман, чтобы та проанализировала новые фотографии актрисы и рассказала, делала ли та что-то со своим лицом.

"Изначально Лизу Арзамасову в сериале "Папины дочки" позиционировали как девушку не гламурную, с посредственной внешностью, но с большим интеллектуальным багажом. У меня есть ощущение, что в жизни она тоже такой же человек, который не слишком заморочен на внешности. Есть в ней утонченность, аристократичность, даже некоторая инфантильность", - для начала отметила эксперт.

Далее она рассудила, что многие люди, недовольные своей внешностью, хотели бы ее улучшить. "Абсолютно точно можно сказать — все, что ей делают специалисты, делается ювелирно, точечно, не меняя основных пропорций лица и общего восприятия ее как человека", - заявил специалист "Газете.ру", комментируя внешность Арзамасовой.

Отметим, что сама Елизавета Арзамасова пока никак не прокомментировала слухи о том, что делала новую пластическую операцию.

