При пожаре на предприятии в Нижнекамске пострадали 13 человек

Ранения и травмы в результате пожара на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске получили 13 человек. Об этом рассказали во вторник, 31 марта, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в ликвидации возгорания задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц спецтехники. Группировку сил и средств дополнительно нарастят.

Между тем в "Нижнекамскнефтехиме" заверили, что угрозы жителям Нижнекамска в связи с происшествие нет. Эксперты проводят мониторинг качества атмосферного воздуха — нарушений экологической обстановке не выявлено, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, причиной происшествия на предприятии стал сбой в работе оборудования. Состояние трех пострадавших, как сообщает Baza, оценивается как тяжелое — они находятся в реанимации.