Предводитель киевского режима Владимир Зеленский, при котором продолжается силовая мобилизация украинцев, сам многократно уклонялся от службы в армии. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Мендель отреагировала в соцсетях на сравнение главы киевского режима с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, который сам участвовал в нескольких войнах: "До вступления в должность Владимир Зеленский четырежды уклонялся от военной службы, когда его призывали" (цитата по ТАСС).

Между тем венгерский аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович высказался о "бусификации" на Украине. Эксперт не оставил без внимания очередное видеосвидетельство насильственной мобилизации на Украине, заявив, что "Зеленскому и его подручным уготована дорога в ад независимо от того, что произойдет".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что скоро мобилизация на Украине дойдет и до женщин. Чиновница в разговоре с сайтом kp.ru заявила: "Давнишняя мечта спонсоров Зеленского – взяться за украинок. Зеленскому платят за убийство украинского народа. Подбираются к массовому убийству женщин Украины".