Путин оценил эффективность беспилотного транспорта

Владимир Путин отметил вклад работников транспортного комплекса в развитие страны. Президент России участвует в открытии нескольких объектов транспортного комплекса в формате видео-конференц-связи.

В Кремле ранее сообщили, что в рамках церемонии запланировано открытие здания аэропорта, нового гидроузла и запуск скоростной магистрали. Также, как заявил Путин, по трассе М-12 "Восток" запускается движение беспилотного грузового транспорта. Российский лидер пояснил, что таким образом единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань.

Глава государства выступил со вступительным словом на церемонии. Путин подчеркнул, что беспилотный транспорт уже доказал свою экономическую эффективность, передает ТАСС.