Елизавета II предупреждала Гарри о Меган Маркл, но принц не послушал и горько об этом пожалел

Перед свадьбой с Меган Маркл принц Гарри получил серьезное предупреждение от Елизаветы II. Королева советовала внуку не спешить и более взвешенно подойти к развитию отношений. Бабушка рекомендовала Гарри подождать как минимум год, прежде чем принимать столь важное решение.

"Сама королева предложила Гарри подождать год. Он не последовал ее совету. Как мы знаем, свадьба состоялась чуть более чем через шесть месяцев после помолвки", — пишет в своей новой книге королевский биограф Хьюго Викерс.

Обеспокоенность слишком быстрым развитием отношений высказывала не только Елизавета II. По данным автора, принц Уильям также был встревожен и попросил дядю Гарри — Чарльза Спенсера, графа Спенсера — поговорить с ним.

Это подтверждает Том Бауэр. Он пишет, что Спенсер, имеющий за плечами три брака, посоветовал племяннику не торопиться и еще раз все обдумать. Однако этот совет вызвал у Гарри резкую реакцию.

Только спустя время принц понял, почему родственники отговаривали его от свадьбы. Гарри еще пару лет назад горько пожалел, что поспешил с женитьбой. Якобы герцог Сассекский был так влюблен в американскую актрису, что готов был на все ради нее. Но со временем принц осознал, что Меган ловко им манипулировала.

Уже около года Гарри пытается вернуться домой в Лондон. Но семья не готова принять его обратно.