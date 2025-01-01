Соцфонд анонсировал выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы

Перечисление и выдача ежегодных выплат участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченных ко Дню Победы, начнется в апреле. Об этом рассказали во вторник, 31 марта, в Социальной фонде России.

В пресс-службе Соцфонда отметили, что каждому ветерану средства в размере 10 тысяч рублей будут доставлены банками и почтой по своему графику в апреле и в мае.

Получателями выплат являются те, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, напомнили в СФР. Председатель Социального фонда Сергей Чирков подчеркнул, что выплата осуществляется в беззаявительном порядке: ни самим ветеранам, ни их близким не надо никуда обращаться за этими средствами, сообщает РИА Новости.

11 марта сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам ко Дню Победы. Он уточнил, что столичные власти предоставят материальную помощь на сумму от 25 тысяч до 70 тысяч рублей. Получателями таких выплат являются примерно 23 тысячи москвичей.

В 2025 году, когда отмечалось 80-летие победы в Великой Отечественной войне, фронтовикам и их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей выплачивали из федерального бюджета по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и несколько других категорий ветеранов получили по 55 тысяч рублей.