В Турции решили инициировать выход из НАТО

В Турции будут предприняты официальные шаги по инициации процедуры выхода из НАТО. Об этом объявил во вторник, 31 марта, лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

Как заявил политик, "мы призовем все политические силы поддержать выход из НАТО и создать альтернативный стратегический альянс", поскольку Соединенные Штаты продолжают перетягивать одеяло на себя.

Перинчек выразил крайнее недовольство тем, что США и Израиль навязывают союзникам собственную концепцию угроз и военные стратегии, при этом Россия, Иран и Китай "рассматриваются ими как противники". Однако "Европа, следуя за США, ставит себя под угрозу тяжелых экономических и энергетических потрясений" (цитаты по РИА Новости).

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сетовал, что внутри Североатлантического альянса наметился раскол — члены НАТО разделились во мнениях относительно ситуации на Ближнем Востоке. Не всего партнеры по блоку готовы "автоматически" поддерживать президента США Дональда Трампа.

Тем временем турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Североатлантическому альянсу следовало бы брать пример с Анкары в выстраивании отношений с Россией и Украиной.

При этом у самой Турции остается нерешенным вопрос с партнерами по НАТО из-за закупок российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Европе предложили способ "элегантно помочь" турецким властям решить эту проблему.