"Он уже много раз пожалел": Алферова дала первое интервью о расставании с Бероевым

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Не остался в стороне и Егор Бероев. Вот только он высказался гораздо эмоциональнее. "Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", — заявил актер.

Мало того, пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась в феврале. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, молодожены готовятся стать родителями.

Сейчас Ксения Алферова впервые дала большое интервью, в котором прокомментировала развод с Егором Бероевым. Для начала она высказалась о резонансном посте экс-супруга. Она отметила, что с ней он сообщение не согласовывал.

"Это какая-то импровизация неудачная, на мой взгляд. О которой я уверена, он уже много раз пожалел… Слова подобраны, наверное, не совсем верно. Что я почувствовала? Ну, я удивилась, настолько не очень обдуманному поступку, на мой взгляд", - рассуждает актриса.

Алферова считает, что Бероеву тогда следовало выбирать слова. "Как будто бы он со мной не жил, а сожительствовал. Это так выглядит. Просто этот пост — самое маленькое, что в моей жизни могло произойти. То есть это уже некое последствие. Все самое страшное случилось значительно раньше. Не четыре года назад все же, а меньше. Он немножко преувеличил", - отметила Ксения.

Самое интересное, что актриса продолжает называть себя супругой Егора Бероева. "Подождите, я жена, мы венчаны! Поэтому нравится мне это или не нравится, но я жена. Да, в вечности жена, не на бумаге. С венчанием это ровно так, это так действует. Обряд развенчания? Нет, такого нет! Как можно! Венчание — это навсегда!" - отрезала Алферова в беседе с Лаурой Джугелия.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>