Шведский самолет-разведчик проложил маршрут в Ленобласть дронам ВСУ

Новые маршруты для ударных дронов ВСУ проложил разведывательный самолет Королевских военно-воздушных сил Швеции. S102B Korpen летал в Финляндии вдоль границы с Россией и изучал ответные действия российских средств ПВО в Ленинградской области.

Как отмечают эксперты, задача разведчика - отслеживание развертывания и смены позиций зенитно-ракетных комплексов по излучению их радиолокационных станций. Самолет также может выявлять перемещения мобильных огневых групп по активности их средств связи.

Портал Flightradar24 ранее сообщил, что самолет-разведчик Швеции ведет мониторинг российской границы в направлении Санкт-Петербурга. Шведская сторона для разведки и отслеживания передвижений российской военной техники задействовала также группировку спутников финской компании ICEYE.