Взрыв и пожар в Нижнекамске: двое погибших, 72 пострадавших, возгорание удалось локализовать

В Нижнекамске в результате сбоя в работе оборудования на заводе по производству синтетического каучука прогремел мощный взрыв.

Сообщается о двух погибших, еще 72 человека пострадали, в их числе двое сотрудников МЧС. Ударная волна была такой силы, что в соседних домах выбило стёкла. После взрыва на предприятии начался сильный пожар. Огонь стремительно распространился на площади порядка полутора тысяч квадратных метров. Повреждены несколько строений на территории завода. Над районом образовалось гигантское облако дыма. Работа пожарных осложнена тем, что синтетический каучук плохо поддается тушению водой и пеной.

К этому моменту возгорание удалось локализовать. Сотрудники эвакуированы, им оказана необходимая помощь. На месте работают все экстренные службы, также направлены дополнительные силы и техника, включая санавиацию и пожарный поезд.