Италия запретила США использовать базу на Сицилии для ударов по Ирану

Рим отказал Вашингтону в использовании базы американских ВМС Сигонелла на Сицилии для операций на Ближнем Востоке. Итальянский парламент принял согласованное с правительством решение несколько дней назад, однако новость до сегодняшнего дня держалась в секрете, пишет газета Corriere della Sera.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, начальник главного штаба вооруженных сил Италии, генерал Лучано Портолано сообщил о принятом решении министру обороны Гуидо Крозетто. Подчеркивается, что отказ неизбежно повлияет на отношения между Италией и США.

План полета нескольких американских бомбардировщиков предусматривал посадку на базе Сигонелла с последующим вылетом на Ближний Восток. При этом Вашингтон не счел необходимым согласовать свои действия с итальянскими военными властями - информация поступила уже после того, как самолеты находились в воздухе. В результате бомбардировщики ВВС США не получили разрешения на посадку.