Жених признался, кто погасил 176 миллионов долга больной раком Лерчек: скрывать нет смысла

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, борется с онкологическим заболеванием. Рак поразил не только желудок Лерчек, но и позвоночник, ноги, и даже кости свода черепа. Блогер ослепла на правый глаз. Из-за онкологического заболевания Валерия не может передвигаться. Чекалина страдает от страшных болей, и ситуация только ухудшается.

Производство по уголовному делу в связи с состоянием здоровья Лерчек приостановлено. Суд принял решение освободить многодетную маму от домашнего ареста. Ей назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Лерчек начала лечение, она прошла первую химиотерапию и лучевую терапию. Но первым делом после снятия домашнего ареста блогер погасила долг перед налоговой. Поначалу ходили слухи, что 176 миллионов рублей в налоговую перечислил некий благодетель Чекалиной. Но жених Валерии Луис Сквиччиарини опроверг эти домыслы. Он рассказал, кто на самом деле внес деньги на счет.

"Долг перед налоговой погашен. Не кем-то, а самостоятельно", — кратко написал танцор в личном блоге.

Теперь Лерчек и Луис пытаются добиться справедливости и призывают общественность обратить внимание на равнодушие следствия, по вине которого рак у многодетной мамы выявили слишком поздно.

"Я не хочу умирать! Я просто не хочу умирать! Я очень хочу жить! Понятно, что я буду бороться до конца, но эти господа отняли у меня драгоценное время", — расплакалась Чекалина в обращении к народу.