Каллас назвала Россию препятствием к миру на Украине

Россия имитирует переговоры по Украине, заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас. По ее словам, Москва, якобы, решительно выступает против мира.

Каллас заявила, что россияне говорят одно, а на самом деле бомбят Украину и не соглашаются на прекращение огня. Украина же, по мнению евродипломата, согласилась на безусловное прекращение огня еще год назад

Как сказала Каллас в интервью "Укринформ", ЕС должен заставить Москву оказаться в ситуации, когда она изменит свои расчеты и начнет договариваться о прекращении войны. В Москве, в свою очередь, заявляют: хотя даты следующих встреч по Украине пока не определены, Россия готова к их возобновлению.