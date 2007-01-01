Ксения Алферова потеряла двоих детей от Бероева: "Я уже разговаривала с ребенком, он шевелился"

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе в начале февраля сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор успел вновь жениться. Избранницей 48-летнего артиста стала 21-летняя балерина Анна Панкратова. Свадьба состоялась в феврале. Знакомые пары уверяют, что Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, молодожены готовятся стать родителями.

Только спустя два месяца после объявления о разводе Алферова решила дать интервью. В беседе с Лаурой Джугелия актриса впервые высказалась о произошедшем. Ксения призналась, что в браке с Егором она пережила страшное горе.

"Мы с Егором теряли совместных детей. Были два ребенка, которых мы потеряли. Преждевременные роды это называется. Произошло на большом сроке. Я уже разговаривала с ребенком, он шевелился", — поделилась Ксения.

Тогда Бероев поддержал жену. Он даже был в операционной в самый тяжелый момент. "Меня привезли на скорой в больницу, сделали кесарево. Егор это видел", — вспомнила актриса.

Ксения до последнего надеялась, что ребенка удалось спасти. Когда она вышла из наркоза, то первым делом спросила, где ее малыш. Узнав, что ребенка нет, актриса умоляла врачей отдать ей крошечное тело, чтобы похоронить его.

"Я пережила это благодаря вере. Как правило, пары после таких потерь расстаются. Потому что это такое горе, которое сложно принять. Страшное испытание", — призналась падчерица Александра Абдулова.

Спустя несколько лет Ксения все же смогла стать мамой. Она родила дочь Евдокию 5 апреля 2007 года . При чем малышка появилась на свет в Италии. "Я родила Дуню без анестезии. В воду я ее рожала. Это было прекрасно. Пожалуй, это были идеальные роды", — рассказала Алферова.