Три российских судна освободили от санкций США

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских судов. Как сказано в сообщении Управления по контролю за иностранными активами, речь идет о контейнеровозах "Феско Монерон", "Феско Магадан и Sv Nikolay. Эти три судна, по данным США, ходят под российским флагом.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил: Москва не исключает, что Вашингтон может продлить приостановку санкций в отношении нефти и нефтепродуктов из России. Таким образом США намерены стабилизировать мировой энергорынок.

Как сообщалось, Минфин США отменил санкции в отношении продажи нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Генеральная лицензия разрешает такие операции до 11 апреля, передает ТАСС.