Страны НАТО, не поддержавшие операцию Вашингтона против Тегерана, останутся без помощи США

США пока не намерены прекращать попытки восстановить нормальное судоходство в Ормузском проливе. Такое заявление сделал президент Трамп в интервью американским СМИ.

Что же касается стран, которые столкнулись с перебоями поставок топлива, им хозяин Белого Дома советует решать эту проблему самостоятельно. Без военной помощи Штатов останутся и союзники по НАТО - те, которые не поддержали операцию Вашингтона против Тегерана.

Так, Италия запретила американцам использовать их авиабазу на Сицилии. Испания и Франция закрыли свое воздушное пространство для ВВС США. В адрес Парижа тут же посыпались угрозы - в своей соцсети Трамп написал, что Вашингтон "это запомнит".