Ирина Хакамада раскрыла подробности жизни с особенной дочерью: "Она капризная"

Дочь Ирины Хакамады Маша родилась с синдромом Дауна. Однако диагноз не помешал девушке стать народной любимицей, а все благодаря очаровательной улыбке и жизнелюбию.

Уже 28 лет Ирина заботится об особенной дочери, делает все для того, чтобы Маша чувствовала себя полноценным членом общества. И у Хакамады это получается. Мария Сиротинская ведет активный образ жизни и уже успела реализоваться как успешная модель и актриса. При этом Маша училась в обычной школе, что позволило ей получить бесценные навыки коммуникации и избавиться от комплексов.

Хакамада гордится дочерью и часто показывает ее на своей странице в соцсети. В интервью VOICE писательница рассказала, что благодаря гибкому рабочему графику не разлучается с Марией на долгое время. Ирина хотела бы всегда и везде брать дочь с собой, но Маша не согласна сопровождать маму на светских мероприятиях.

"Я не работаю с утра до вечера. Я фрилансер, поэтому у меня всё получается. А дочь капризная, поэтому я беру ее туда, куда она хочет, так бы таскала ее везде. Ей нравится наблюдать за тем, как я работаю", — поделилась Хакамада.

Напомним, Машу писательница родила в четвертом браке. Четыре года назад семья пережила трагедию, скончался папа Марии — бизнесмен Владимир Сиротинский. Однако Ирина Хакамада нашла в себе силы жить дальше, она как никто другой умеет справляться даже с самыми невообразимыми трудностями.