Зеленский сообщил о переговорах по мирному процессу с США

Переговоры по мирному процессу проведут в онлайн-формате Украина и США. Стороны, в частности, обсудят сроки возможной трехсторонней встречи России, США и Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Как сообщает "Новости Live", украинская и американская делегации выяснят, где стороны находятся в вопросе мирных соглашений. По словам Зеленского, на встрече будут присутствовать генсек НАТО Марк Рютте, специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга сенатор Линдси Грэм.

Зеленский ранее сообщил, что Киев пока не получил от России сигналов по энергетическому перемирию. По словам главы киевского режима, Киев готов прекратить удары по российской энергетике в случае зеркальных действий со стороны России.