Иран объявил законными военными целями 18 компаний США

Иранский Корпус стражей исламской революции объявил 18 американских компаний законными военными целями. Как сказано в заявлении КСИР, Иран в ответ на каждое убийство будет атаковать объекты США на Ближнем Востоке с вечера 1 апреля.

Предупреждение относится к таким технологическим компаниям, как Microsoft, Apple, Google, Intel и Boeing. В заявлении иранских военных подчеркивается, что американские компании, работающие в сфере ИТ и ИИ, играют центральную роль в планировании убийств. В черном списке КСИР также Cisco, HP, Intel, признанная в России экстремистской и запрещенная Meta, Palantir, Nvidia и Tesla.

Глава Пентагона ранее не исключил, что США разместят сухопутные войска в Иране. По словам Пита Хегсета, нельзя воевать и побеждать, не размещая наземные войска.