Охотник сделал страшную находку в лесу, где пропала семья Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых. Информация о новых поисках семьи тоже разнилась, то сообщалось, что спасатели снова буду осматривать район Буратинки в апреле, то операцию планировали на май. Теперь говорят, что операция начнется как только сойдет снег.

Пока же специалисты отсматривают видео, что были сняты во время поисков осенью. И на одной записи специалисты рассмотрели след, который многих испугал. На одном из деревьев отчетливо видны глубокие царапины от когтей хищника. Почетный член Московского общества охотников и рыболовов Семен Татарников прокомментировал страшную находку.

По словам эксперта, район, где пропали Усольцевы, традиционно считается медвежьим местом. Если звери обнаружили тела погибших, они их съели.

"Кости, конечно, останутся, но надо учитывать, что они не будут в одном месте, их могут растащить и птицы, и мелкие хищнике, и даже мыши", — объяснил охотник.

Татарников уверен, что если семья осталась в тайге, то в живых уже не найдут никого. "Они, конечно, погибли. Всю зиму продержаться там просто невозможно. Если только у кого-то в сторожке, но это маловероятно", — пояснил эксперт.