37-летний ведущий Антон Штейн умер при загадочных обстоятельствах: тело нашли в отеле

Скончался телеведущий Антон Штейн. Ему было 37 лет. Антона еще 27 марта нашли мертвым в номере гостиницы.

Причиной смерти ведущего стало серьезное заболевание, с которым Штейн боролся несколько лет. "Антон умер от цирроза печени, нашли в пятницу утром в гостинице. Он умер, упал и ударился головой. Известный блогер Антон Штейн оставил после себя глубокое наследие в виде искренних интервью о вере, любви и человеческих ценностях", — говорится в сообщении на странице ведущего в соцсети.

Смерть Штейна окутана загадочными обстоятельствами. 28 марта в Телеграм-канале ведущего появилась сообщение: "Друзья, не давайте Антону денег ни при каких обстоятельствах". А уже на следующий день там оставили послание: "Антон умер". При том, что по официальным данным, Штейн был уже мертв 27 марта.

Прощание с Антоном Штейном пройдет 2 апреля в Балашихе. Время начала траурной церемонии — 15:00.

У ведущего осталось четверо детей. В социальных сетях у Штейна более миллиона подписчиков. Антон прославился многочисленными интервью, на которые приходили российские знаменитости.