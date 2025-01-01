Путин по видеосвязи открыл сразу несколько транспортных инфраструктурных объектов. Как это было

Грузовики едут без водителя. Когда-то такое казалось фантастикой, а с сегодняшнего дня беспилотники-большегрузы можно будет встретить на трассе М-12 из Москвы в Казань. Старт движению дал президент. Владимир Путин по видеосвязи участвовал в открытии сразу нескольких объектов транспортной инфраструктуры.

Беспилотные грузовики уже используются на трассе между Санкт-Петербургом и Москвой, сейчас маршрут продлен до Казани.

"Трасса М-12 станет третьей дорогой, где будут задействованы беспилотные грузовые перевозки. Ее запуск позволит соединить Санкт-Петербург и Казань в единый беспилотный транспортный коридор с потенциалом к дальнейшей интеграции в международные транспортные маршруты. Такие грузовики уже перевозят реальные грузы. Мы рассчитываем, что уже с 2028 года беспилотные грузовики смогут работать на всех дорогах общественного пользования", - сообщил Борис Ташимов, заместитель Министра транспорта Российской Федерации.

Доля беспилотников будет расти, потому что такой транспорт уже доказал свою экономическую эффективность. И самое главное - в результате тестов автономная фура от Казани до Санкт Петербурга доезжает в два раза быстрее обычной.

"24 часа вместо 58 проехала беспилотная фура в опытном режиме. С водителем 58, здесь 24. Это реально очень интересно и потенциально выгодно экономически", - отметил Андрей Никитин, министр транспорта.

Впервые в истории России в нашей стране строится гидроузел - ранее такие сложные объекты возводились только в СССР. Речь о Багаевском гидроузле на реке Дон - сегодня была открыта первая очередь из трех. А в Санкт-Петербурге стартовал очередной этап строительства Широтной магистрали скоростного движения. Она свяжет город с трассами Ленинградской области и разгрузит исторический центр северной столицы. Проект сложный - в Петербурге будут построены два новых разводных моста, а сама трасса на три четверти проходит по эстакадам.

"Это очень важная городская трасса. Которая позволит городу легче дышать. Ии лучше передвигаться людям поможет. Это серьезная работа", - указал Владимир Путин.

Новый терминал аэропорта в Благовещенске. Он расположен всего в 3,5 километра от границы с Китаем. По итогам 2025 года авиагавань обслужила более миллиона пассажиров - и их число растет.

"Событие серьезное. В несколько раз сразу увеличились возможности комплекса, и уверен в том, что он будет эффективно использоваться. Тем более, что восточное направление приобретает сегодня особое значение. Это наше направление стратегического развития", - подчеркнул Путин.

Уже несколько лет как Россия развернулась на Восток, и развитие транспортной инфраструктуры идет с прицелом на дальнейший рост.

"Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом. С учетом коренных перемен в мировой экономике мы обязаны максимально эффективно его использовать для того, чтобы диверсифицировать глобальные логистические потоки, предложить новые, более безопасные, надежные и выгодные маршруты. Для этого обязательно продолжим модернизировать транспортную инфраструктуру, расширять сеть федеральных и региональных дорог. Будем повышать безопасность и устойчивость судоходства на трассах Северного морского пути и всего Трансарктического транспортного коридора, наращивать мощности Восточного полигона железных дорог", - добавил глава государства.

Развитие логистической инфраструктуры президент требует вести на базе передовых технологий.