Ближний Восток: взаимный обмен ударами продолжается, Иран грозит расширить список целей

Соратники США по НАТО, похоже, взбунтовались. Вслед за Испанией воздушное пространство для американских самолетов, летящих на Иран, закрыла Франция. А Италия отказала Штатам в использовании своей базы на Сицилии. "Америка этого не забудет", - в сердцах написал президент Трамп, адресуя эти слова всем европейским союзникам, подчеркивая при этом, что Ормузский пролив - это теперь их головная боль.

Несложно представить лица лидеров Европы, которые не начинали этой войны. И никак в ней не участвовали. В отличие от США, которые спровоцировали тяжелейший мировой энергетический кризис, а теперь, похоже, решили умыть руки. Впрочем, сам президент Америки в интервью СBS News попытался отыграть назад и заявил, что прекращать военную операцию против Ирана пока не собирается.

Однако, по данным издания Wall Street Journal, все идет именно к этому: "Глава Белого дома и его окружение пришли к выводу, что попытки разблокировать морской проход силовым путем приведут к затягиванию операции: сроки превысят запланированные четыре-шесть недель. Поэтому Вашингтону стоит ограничиться другими целями".

Речь про иранский флот и запасы ракет. И с этим, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет, вооруженные силы США справились на отлично. Корабли уничтожены. А боеприпасов осталось на два-три пуска: "Наши удары подрывают моральный дух иранских вооруженных сил, приводят к массовому дезертирству, нехватке ключевых сотрудников и вызывают недовольство среди высшего руководства Ирана. Оно знает, что ближайшие 24-часа станут решающими. И знает, что мы близки к победе".

Тем более, когда только ты знаешь, что именно будет означать победу. Впрочем, хорошо бы ее закрепить еще и на бумаге. И данный процесс, по словам американской стороны, вроде бы идет. Хотя в Тегеране факт переговоров с США - и прямых, и через посредников - категорически отрицают. Явно понимая, что время сейчас работает на Иран.

"Иран сейчас играет в игру на истощение. И они знают, что европейцы уже сдались. НАТО сдалось Ирану. Они знают, что демократические СМИ в Америке будут выступать против всего, что делает Дональд Трамп. И что у президента США не так много времени до промежуточных выборов в Конгресс", - отметил Билл О’Рейли, политический обозреватель.

Пока выборы не сулят Республиканской партии ничего хорошего. Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до минимальных значений за весь его второй срок. И это вряд ли предел, учитывая, что цены на топливо в США продолжают расти. Галлон бензина уже стоит больше 4 долларов впервые с августа 2022 года. Тогда это обвалило рейтинг тогдашнего президента Джо Байдена. Вот и сейчас эксперты строят мрачные прогнозы. В том числе и в части американской экономики.

"Если ситуация будет развиваться и дальше по негативному сценарию, то США столкнуться с энергетическим шоком. Следом потянется инфляция и кризис спроса. А дальше мы столкнемся с финансовой нестабильностью", - объяснил Мохаммед Эль-Эриан, профессор Пенсильванского университета.

То есть мотивация президента Трампа поскорее завершить эту войну в принципе понятна. Однако сделать это США могут разными способами. В том числе и громко хлопнув дверью. То есть уничтожив иранские электростанции и опреснители, что глава Белого дома уже анонсировал.

Пока же никаких предпосылок к завершению войны не заметно. А взаимный обмен ударами продолжается. США и Израиль бомбят военные объекты. Иран в ответ атакует нефтегазовую инфраструктуру стран региона и танкеры, обещая расширить список целей. И с 1 апреля включить в него объекты, принадлежащие американским технологическим гигантам, расположенным на Ближнем Востоке.