Правительство утвердило обновленный план дорожной деятельности

Правительство утвердило обновленный шестилетний план дорожной деятельности. Об этом на оперативном совещании с заместителями рассказал премьер Михаил Мишустин.

За это время будут реализованы сотни проектов федерального, регионального и местного значения. Каркас опорной сети формируют международные транспортные коридоры "Север - Юг" и "Запад - Восток". Отдельно отмечено, что магистраль М-12 "Восток" продлят от Екатеринбурга до Тюмени.

На совещании обсудили также борьбу с контрафактом и повышение безопасности судоходства по Северному морскому пути. Президент определил развитие этого морского коридора в качестве одного из стратегических приоритетов.