Правительство утвердило обновленный план дорожной деятельности

Правительство утвердило обновленный шестилетний план дорожной деятельности. Об этом на оперативном совещании с заместителями рассказал премьер Михаил Мишустин.
За это время будут реализованы сотни проектов федерального, регионального и местного значения. Каркас опорной сети формируют международные транспортные коридоры "Север - Юг" и "Запад - Восток". Отдельно отмечено, что магистраль М-12 "Восток" продлят от Екатеринбурга до Тюмени.
На совещании обсудили также борьбу с контрафактом и повышение безопасности судоходства по Северному морскому пути. Президент определил развитие этого морского коридора в качестве одного из стратегических приоритетов.
"Очень важно обеспечить эффективную ледокольную проводку грузового флота по таким маршрутам даже в самых тяжёлых погодных условиях. Для чего мы будем активно применять цифровые инновации, в частности, радиолокационные и оптоэлектронные комплексы ледовой разведки. Такие системы мониторинга устанавливаются на беспилотные воздушные суда, которые позволяют оперативно исследовать акваторию и делать снимки высокого качества. Чтобы разрешить временное использование соответствующей техники, Правительство утвердит экспериментальный правовой режим. Он станет действовать в течение трёх лет и распространится на территорию Арктической зоны", - сказал Мишустин.