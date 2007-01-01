Москвичей предупредили об аномальном апрельском тепле

Мартовские температуры в Москве на 5,6 градуса превысили климатическую норму. Апрель продолжит эту тенденцию, хотя аномалия будет и не такой существенной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал синоптик в Telegram, температура воздуха в столице в апреле будет выше нормы на один-два градуса. Количество осадков должно соответствовать норме и составит 37 миллиметров. А к предстоящим выходным, 4 и 5 апреля, ожидается похолодание: на смену теплой воздушной массе в Москву придет более свежая, с температурой плюс 8-13 градусов.

Леус напомнил, что 31 марта оказалось самым теплым днем в столице за 20 лет. К трем часам дня столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ достигли отметки плюс 17,5 градуса, побив рекорд 2007 года.