У звезды НБА прервалась серия из 421 матча в старте из-за похода в туалет

Разыгрывающий клуба НБА "Миннесота Тимбервулвз" Энтони Эдвардс прервал свою серию из 421 игры в стартовом составе, так как перед свистком о начале встречи ему срочно понадобилось сходить в туалет, сообщает портал TMZ.

Встреча "Миннесоты" с командой "Даллас Маверикс" проходила в ночь на вторник и завершилась победой "Вулвз" со счетом 124:94. Эдвардс хоть и пропустил стартовый отрезок, набрал в этой игре 17 очков, сделал два подбора и четыре передачи за 23 минуты на паркете.

После игры во флэш-интервью разыгрывающий подтвердил, что провел первые минуты матча на унитазе.

Эдвардсу 24 года. Он - четырехкратный участник Матча всех звезд НБА, олимпийский чемпион в составе сборной США.