Гоген Солнцев перенес 12-часовую операцию

Гоген Солнцев тщательно следит за собой и не боится экспериментировать. Однако в последнее время шоумен предпочитает быть блондином, поэтому регулярно осветляет волосы. Вот только очередной поход к парикмахеру закончился катастрофой.

По словам бывшего участника скандально известного телепроекта "Дом-2", едва ему на голову мастер нанес специальный раствор, как вместе с фольгой у него вылезли почти все волосы. Гоген получил сильнейший ожог.

Для восстановления фолликулов Солнцеву потребовалась операция. О том, как проходит лечение шоумен рассказал в своем блоге.

"Прошел первый курс трансплантации волос. Операция продлилась более 12 часов. Осталось еще 2 в течение года, так как итоговое поражения фолликулов было в районе 45% покрова головы", — поделился шоумен.

По его словам, реабилитация проходит тяжело. Гоген испытывает сильные боли. "Спать было практически невозможно, не говоря уже о горе всевозможных таблеток и лекарств", — рассказал он.

Солнцев грозился, что подаст на салон в суд, но в итоге согласился на компенсацию ущерба. "Все расходы на операции и реабилитации они возьмут на себя" — пояснил Гоген.