Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

Собеседники выразили озабоченность деградацией военно-политической обстановки на Ближнем Востоке - гибелью мирных граждан, разрушением промышленной и энергетической инфраструктуры.

Акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по мирному урегулированию и скорейшего прекращения боевых действий. Подчеркивается, что должны быть соблюдены интересы всех государств региона.