Россиянам подсказали, как купить дешевые билеты на поезд

Цены на билеты в купе и СВ в российских поездах растут ближе к дате отправления и по мере заполнения составов. Советы по покупке дешевых билетов пассажирам дал генеральный директор "дочки" РЖД - "Федеральной пассажирской компании" Владимир Пястолов.

Наиболее выгодный вариант - заблаговременная покупка билетов. Стоимость будет ниже, так как нет большого спроса.

Пястолов уточнил, что речь идет о вагонах купе и СВ. В них применяется система динамического ценообразования. Стоимость проезда в таком случае зависит от разных факторов, и основной – это спрос, передает РИА Новости.