53-летний Денис Матросов стал отцом в третий раз и показал фото из роддома

Денис Матросов стал отцом в третий раз. Жена актера Оксана родила дочь. Пара не стала скрывать радостные новости и поделилась эмоциями прямо из роддома.

"Никто, кроме самых близких, не знал, что мы ждем девочку… Мы до последнего держали секрет, чтобы сегодня объявить на весь мир: в нашей суровой мужской команде Матросовых наконец-то появилась маленькая принцесса! Ура!" — написал Денис в своем блоге.

Девочку назвали Машей. Мама и новорожденная чувствуют себя прекрасно. "Наша маленькая "премьера" пришла в этот мир сегодня с идеальными параметрами: 3686 грамма абсолютного веса и 53 сантиметра чистого роста. Счастье!" — отметил Матросов.

Актер признался, что присутствовал на родах и был рядом с женой "от первой до последней секунды", держал любимую за руку, и даже сам перерезал пуповину. Теперь эмоции переполняют Дениса.

"Это был самый сильный "спектакль" в моей жизни, где финал — чистые слезы счастья. Ни одна премьера театра Дениса Матросова с этим не сравнится", — поделился радостный отец.

Отметим, что для Дениса это третий ребенок. У Матросова подрастают двое сыновей — 14-летний Ваня и 9-летний Федя. У Оксаны от первого брака также есть сын, ему 20 лет.