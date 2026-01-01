Взрыв кометы в короне Солнца покажут россиянам в ночь на 3 апреля

Взрыв кометы C/2026 A1 при входе в дальнюю солнечную корону смогут увидеть все россияне в ночь на 3 и 4 апреля. Небесное тело возрастом несколько миллиардов лет разрушится через четыре дня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Летящая к Солнцу и стремительно набирающая яркость комета вышла на первое место по яркости. Сейчас она находится на расстоянии около 40 миллионов километров от Солнца и движется к нему со скоростью около 80 километров в секунду. 4 апреля, в момент сближения с Солнцем, комета пролетит вплотную к нему, либо врежется в светило со скоростью около 300 километров в секунду.

Ученые подчеркивают, что ядро кометы из-за близости к Солнцу увидеть будет невозможно. Однако ее яркий хвост, который способен при таком сценарии растянуться на десятки градусов, будет виден на закатном небе со всей территории страны.