ПВО сбила во вторник 18 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны отбили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в период с 09.00 до 20.00 мск уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, над территорией Белгородской области сбито 14 дронов ВСУ. По два украинских беспилотника уничтожено над Брянской и Курской областями.

Ранее в Минобороны сообщили о работе ПВО в ночь на 31 марта. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили в этот период 92 украинских беспилотника самолетного типа. При налете БПЛА на Ленинградскую область пострадали двое детей и один взрослый.