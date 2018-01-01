Принцесса Анна фразой из трех слов выдала всю правду о Меган Маркл: вот что она сказала

Принц Гарри влюбился в Меган Маркл с первого взгляда. А после первого свидания понял, что она станет его женой. Но родственники принца не разделяли его восторг.

Телеведущая Кинси Шофилд вспомнила, что после знакомства с американской актрисой принцесса Анна (тетя Гарри) поделилась своим мнением о Меган с другом в Лондоне. Дочь Елизаветы II всего одной фразой довольно точно предсказала дальнейшие события.

Как утверждается, принцесса Анна сказала, что Маркл "одержима красной дорожкой" и ничто не сможет остановить ее стремление быть в центре внимания. "Я никогда раньше этого не слышала… Это поразительное предсказание", — отметила Шофилд.

О том, что Меган с самого начала не понравилась обитателям дворца говорил и Том Бауэр. В своей книге королевский биограф писал, что перед свадьбой в 2018 году американка получила подробный инструктаж от высокопоставленного сотрудника дворца, который был разочарован общением с Маркл. Служащий пришел к Елизавете II и сообщил, что невеста Гарри может стать проблемой и вряд ли надолго останется в королевской семье.

В той же книге утверждается, что Камилла Паркер-Боулз говорила подруге, будто Меган "оказывает сильное влияние" на Гарри, а также что Уильям и Кейт Миддлтон воспринимали американку как "фактор разногласий". В ответ представители Гарри и Меган резко раскритиковали Тома Бауэра, заявив, что он "давно перешел грань от критики к одержимости" и распространяет "теории заговора и мелодраму".

Напомним, что Гарри и Меган отказались от обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году. Маркл действительно не прижилась во дворце, как и пророчили родственники принца.