Попавшая в секту актриса Екатерина Савельева боится возвращаться домой: "Ее отправят на утилизацию"

Екатерина Савельева полгода назад ушла из дома и не вернулась. Актриса оставила двоих детей. Родные искали артистку по всей стране, а нашли в страшной секте.

В начале осени Екатерина рассказывала приятельницам, что вступали в закрытый женский клуб и посещает тренинги. Актриса хвасталась, что в ходе занятий она осознала свои прошлые ошибки, поняла в чем ее сила, поэтому в буквальном смысле решила начать жить с чистого листа. Подруги заподозрили неладное и пытались остановить Савельеву, но актриса внезапно пропала, оставив двоих детей родным.

Екатерина оказалась в запрещенной в России секте "Ашрам Шамбала" (организация признана деструктивной и запрещена на территории России). Секта ведет свою преступную деятельность с 90-х годов, в прошлом году руководителя организации Константина Руднева задержали в Аргентине, но даже этот факт не остановил его последователей.

Недавно Савельева вышла на связь с семьей и попросила ее не искать. Актриса записывает видео для соцсетей, в которых требует, чтобы ее оставили в покое. Но близкие Екатерины уверены, что она боится за свою жизнь и говорит все это из страха.

Последователи запрещенной секты, которым удалось сбежать, говорят, что руководители действительно запугивают "учеников". Им не выгодно привлекать к себе внимание.

"Катю могут отправить на утилизацию. У Руднева есть дома по всему миру. Если сочтут, что она не пригодна, то ее отправят охранять их. Либо за границу отправят проводить семинары", — заявила бывшая "жрица" секты в эфире шоу Дмитрия Борисова.

До Савельевой смог добраться ее друг Николай. Мужчина вычислил, где находится Екатерина и приехал к ней. "Мы встретились. Она была со смотрящим, телефон из рук не выпускала", — заявил Николай.

Другу не удалось уговорить актрису вернуться домой. Близкие еще раз через экран телевизора обратись к Екатерине, отметив, что дома ее ждут и любят.