Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась назвать конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз. Хотя украинский лидер Владимир Зеленский очень ее об этом просил. В Киеве прошло неформальное заседание Совета ЕС.

Глава киевского режима убеждал собравшихся, что членство в ЕС будет гарантией безопасности как для Украины, так и для Европы, которой Киев принесет свой технологический, человеческий и научный потенциал. Украине нужны конкретные сроки, она хочет работать вместе с ЕС.

На пресс-конференции по итогам заседания Каллас заявила, что конкретных дат назвать не может. Но добавила, что в ее интересах, чтобы Украина присоединилась к ЕС быстро, передает украинское издание "Общественное". Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 году в рамках существующей процедуры.