Один пожарный погиб в ходе тушения пожара в Нижнекамске 31 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России. Еще трое огнеборцев пострадали, добавили в министерстве.

"Сегодня при исполнении служебного долга трагически погиб пожарный 29-й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан — командир отделения Марат Назипов", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В министерстве рассказали, что 27-летний пожарный получил несовместимые с жизнью травмы в результате взрыва, когда приступил к ликвидации пожара и спасению людей.

По предварительным данным, причиной происшествия в "Нижнекамскнефтехиме" стал сбой в работе оборудования.