29 человек погибли в результате крушения самолета Ан-26 над Крымом, сообщили в Минобороны РФ

29 человек погибли в результате крушения самолета Ан-26 над Крымом, сообщили 1 апреля в Минобороны России. Среди них было шесть членов экипажа и 23 пассажира.

Предварительно, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Источник сообщил ТАСС, что самолет Ан-26 врезался в скалу.

"Поисково-спасательной группой обнаружено место катастрофы самолета Ан-26. По докладу с места, шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Вчера в министерстве заявили, что вечером была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. Он совершал плановый перелет над Крымом. При этом поражающего воздействия по самолету не было.