Сбил вражеский дрон: подвиг ефрейтора Седунова

Механик-водитель танка, Гвардии ефрейтор Игорь Куделька вывел боевую машину на заранее подготовленную закрытую огневую позицию. Экипаж произвёл пять прицельных выстрелов, уничтожив замаскированную пулемётную точку и более десяти неонацистов. Благодаря умелым действиям Игоря Кудельки наши штурмовые подразделения заняли новые рубежи и закрепились на них.

Гвардии ефрейтор Илья Седунов, действуя в составе расчёта РСЗО "Град", обнаружил приближающийся вражеский ударный беспилотник самолётного типа. Заняв выгодную позицию, боец открыл заградительный огонь из своего штатного оружия и сбил дрон в ста метрах от позиции. Благодаря бдительности гвардии ефрейтора Седунова боевая техника не получила повреждений, а личный состав успешно выполнил огневую задачу.